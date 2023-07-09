ننشر خريطة القوافل الطبية المجانية في قرى دمياط

أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن خطة القوافل الطبية المجانية خلال النصف الثانى من عام ٢٠٢٣ وذلك بداية من يوليو الجارى وحتى نهاية ديسمبر .

تأتي تلك الخطة استكمالا للاستراتيجية المتعلقة بتغطية كافة المناطق والوصول بالخدمات الطبية والعلاجية لأهالى القرى بالمجان ، حيث تتضمن القوافل عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل للتحاليل ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

وأعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط عن استمرار المبادرة الرئاسية "١٠٠ يوم صحة" اكشف بالمجان في مبادرات الصحة العامة واطّمن على صحتك يوميا ب٦٨ منشأة رعاية صحية أولية

بمحافظة دمياط تحت شعار انزل واكشف في مبادرة #١٠٠_يوم_صحة .

تشمل خدمات مبادرة 100 يوم صحة كلا من مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية (سرطان القولون والرئة وعنق الرحم والبروستاتا)،ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية،(التوعية بالفحص الذاتي للثدي، فحص الثدي إكلينيكيا، التوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة)

كما تشمل مبادرة العناية بصحة الأم والجنين ،ومبادرة الكشف وعلاج ضعف السمع للأطفال حديثي الولادة،ومبادرة فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي مثل (السكرى، ارتفاع ضغط الدم، السمنة وزيادة الوزن، الاعتلال الكلوي) ،ومبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة،ومبادرة علاج الضمور العضلي، ومبادرة الرعاية الصحية لكبار السن،ومبادرة فحص المقبلين على الزواج،ومبادرة القضاء على فيروس سي.

ويتم تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي بمبادرات الصحة العامة وخدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة، حيث أن مبادرة «100 يوم صحة» هي استكمال لمسيرة تحسين جودة حياة المواطن .