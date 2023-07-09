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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بابا الفاتيكان يدعو لإنهاء موجة العنف الجديدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

البابا فرانسيس
البابا فرانسيس
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دعا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، إلى إنهاء موجة العنف الجديدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقال البابا خلال صلاة التبشير الملائكي: "اقد علمت بحزن أن الدماء تراق مرة أخرى في الأرض المقدسة"، بحسب وكالة أنباء /أنسا/ الإيطالية.
وأضاف: "أتمنى أن تستأنف السلطات الإسرائيلية والفلسطينية حوارا مباشرا لوقف دوامة العنف وفتح مسارات المصالحة والسلام".

البابا فرانسيس الفاتيكان الفلسطينيين والاسرائيليين