بابا الفاتيكان يدعو لإنهاء موجة العنف الجديدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

دعا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، إلى إنهاء موجة العنف الجديدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال البابا خلال صلاة التبشير الملائكي: "اقد علمت بحزن أن الدماء تراق مرة أخرى في الأرض المقدسة"، بحسب وكالة أنباء /أنسا/ الإيطالية.

وأضاف: "أتمنى أن تستأنف السلطات الإسرائيلية والفلسطينية حوارا مباشرا لوقف دوامة العنف وفتح مسارات المصالحة والسلام".