الجامعة المصرية اليابانية تنظم المؤتمر الدولي الرابع لهندسة الكيمياء والطاقة والبيئة 17 يوليو

أعلن الدكتور عمرو عدلى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ورئيس المؤتمر، عن تنظيم كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات بالجامعة للمؤتمر الدولى الرابع لهندسة الكيمياء والطاقة والبيئة.

جاء ذلك تحت رعاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالتعاون مع معهد طوكيو للتكنولوجيا وجامعة كيوشو باليابان وبمشاركة عدد من الجامعات المصرية، وذلك بمقر الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية وأيضا باستخدام تقنية الفيديو كوانفرنس وذلك خلال الفترة ١٨:١٧ يوليو الجاري.

وأضاف رئيس الجامعة أن المؤتمر يتضمن العديد من المحاور لخدمة البحث العلمى فى مجال التنمية المستدامة ودعم الصناعة الوطنية.

من جانبها أوضحت الدكتورة منى جمال الدين - عميد كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات، ومقرر المؤتمر بأن المؤتمر يناقش احدث الابحاث فى هندسة الكيمياء والطاقة والبيئة ، تحسين عملية الفصل وتطويرها ، حركية التفاعل والحفز، الصناعة الخضراء والمستدامة،معدات الهندسة الكيميائية وتصميم العمليات،البتروكيماويات البترولية والأسمدة وصناعات معالجة الغاز ،تحلية المياه (الأغشية وتطبيقات الطاقة الشمسية) ،تحضير المواد النانوية وتطبيقاتها والعديد من المحاور المهمة مثل:

- تطبيقات الطاقة الشمسية الحرارية وتكنولوجيا تخزين الطاقة.

- الهندسة البيئية.

-الاستدامة والتقييم البيئي

وأضافت الدكتورة منى جمال الدين أنه سيشارك بالمؤتمر نخبة من الاستاذة والباحثين المتخصصين من جامعات مصر واليابان والصين وتونس و جنوب السودان وغانا ونيجريا وكندا ، ويقام على هامش المؤتمر بنسخته الرابعة، ورشة عمل بعنوان " استراتيجيات الموانى المصرية لمواجهة التغيرات المناخية" بالتعاون مع هيئة ميناء الاسكندرية وهيئة ميناء دمياط.

وسوف يقام معرض يشارك فيه العديد من الشركات الرائدة فى مجال الصناعة وعرض بعض مشروعات الطلاب البحثية المتميزة.