إزالة 63 حالة تعد على مساحة 6 آلاف متر مباني و51 فدانا بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجه الـ21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 63 حالة تعد على مساحة 6 آلاف و و35 متر مباني و51 فدان و 1 قيراط بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 31 حالة تعدي على مساحة 6 آلاف و35 متر مباني و32 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك على مساحة 51 فدان و1 قيراط و13 سهم بمراكز ومدن المحافظة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد المحافظ أن المحافظة قد وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.