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الأحد 09 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ترقية 9 أعضاء بهيئة التدريس وتعيين 9 مدرسين بجامعة طنطا

مجلس جامعة طنطا
مجلس جامعة طنطا
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وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من نهلة السيد جمعة، ومحمد محمد الليثي بكلية طب الأسنان.

ووافق المجلس على التعيين في وظيفة أستاذ مساعد لكل من أحمد عاطف عبدالخالق بكلية الطب، نجوى ابراهيم الشناوي بكلية الآداب، حسن دياب غانم ، حمزه السيد خليل بكلية التربية النوعية، اسلام محمد جادو ، زينب فريد فؤاد ، بسمه محمود عبد الحميد بكلية التمريض.

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من داليا وجيه فايز، عصمت مصباح يوسف بكلية التربية، عمرو محمد عبد النبي، ريهام محمود عبد القوى بكلية التجارة، هند على ابراهيم الجنش، رانيا خضر اسماعيل، انغام ابراهيم صادق بكلية طب الأسنان ، محمد وليد الميداني ، اسراء عبد الرافع شبل راضي بكلية التربية الرياضية.

والموافقة على منح (١٦١) درجة دبلوم، وعدد ( ١٥٠)  درجة ماجستير ، وعدد ( ٩٣) درجة دكتوراه ، وعدد (٦) درجة دكتور الصيدلة المهنية.

التربية الرياضية التربية النوعية بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا