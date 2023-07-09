ناقش الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره البولندي أندريه دودا قمة حلف شمال الأطلنطي /ناتو/ المرتقبة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، وذلك خلال اجتماع عقداه اليوم الأحد بمدينة لوتسك شمال غرب أوكرانيا.
أعلن ذلك الرئيس الأوكراني في تغريدة بحسابه الشخصي على موقع /تويتر/، حسبما أوردت وكالة أنباء /أوكرينفورم/ الأوكرانية.
وكتب زيلينسكي في تغريدته "أجرينا أنا وأندريه دودا مناقشة موجزة ولكن جوهرية للغاية حول قمة الناتو القادمة في فيلنيوس"..مضيفا أنهما اتفقا على العمل معا للحصول على أفضل نتيجة ممكنة لأوكرانيا.
العالم
الرئيسان الأوكراني والبولندي يبحثان قمة الناتو المرتقبة في ليتوانيا
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ناقش الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره البولندي أندريه دودا قمة حلف شمال الأطلنطي /ناتو/ المرتقبة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، وذلك خلال اجتماع عقداه اليوم الأحد بمدينة لوتسك شمال غرب أوكرانيا.
ناقش الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره البولندي أندريه دودا قمة حلف شمال الأطلنطي /ناتو/ المرتقبة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، وذلك خلال اجتماع عقداه اليوم الأحد بمدينة لوتسك شمال غرب أوكرانيا.