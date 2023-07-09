الرئيسان الأوكراني والبولندي يبحثان قمة الناتو المرتقبة في ليتوانيا

الأحد 09/يوليو/2023 - 02:53 م

ناقش الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره البولندي أندريه دودا قمة حلف شمال الأطلنطي /ناتو/ المرتقبة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، وذلك خلال اجتماع عقداه اليوم الأحد بمدينة لوتسك شمال غرب أوكرانيا.

أعلن ذلك الرئيس الأوكراني في تغريدة بحسابه الشخصي على موقع /تويتر/، حسبما أوردت وكالة أنباء /أوكرينفورم/ الأوكرانية.

وكتب زيلينسكي في تغريدته "أجرينا أنا وأندريه دودا مناقشة موجزة ولكن جوهرية للغاية حول قمة الناتو القادمة في فيلنيوس"..مضيفا أنهما اتفقا على العمل معا للحصول على أفضل نتيجة ممكنة لأوكرانيا.