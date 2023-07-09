البورصة تتراجع 3.2% في ختام تعاملات الأحد

تراجعت البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد - أولى جلسات الأسبوع، وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 3.2%، ليغلق عند مستوى 16,555.12 نقطة.

كما انخفض مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 6.9%، ليغلق عند مستوى 3,234.35 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 6.38%، ليغلق عند مستوى 4,818.04 نقطة، وتراجع أيضا مؤشر EGX50 بنسبة 4.77%، ليغلق عند مستوى 3,030.5 نقطة،

كما تراجع مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 3.65% ليغلق عند 20,087.52 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 3.4%، ليغلق عند مستوى 6,916.07 نقطة، وهبط ايضا مؤشر EGX ESG بنسبة 4.11%، ليغلق عند مستوى 2,760.34نقطة.

سيطر على تعاملات المستثمرين العرب والمصريين الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 1.9 مليار جنيه، و 19.6 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 2 مليار جنيه.

وبلغ رأس المال السوقي نحو 1.660 تريليون جنيه، وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 1.3 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 684 مليون سهم من خلال 68.5 ألف صفقة منفذة.

وكانت إدارة البورصة قد أعلنت بدء التداول علي أسهم مجموعة "طاقة عربية" برأس مال قدره 676.1 مليون جنيه ، بعدد اسهم 1.352 مليار سهم وبقيمة اسمية قدرها 50 قرشا للسهم الواحد.