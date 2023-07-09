منافسة شرسة بين الهلال ويوفنتوس على لوكاكاو

كشفت بعض التقارير الإيطالية، عن اقتراب النجم البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي الإنجليزى، من الانتقال إلى الدورى السعودى أو العودة مرة أخرى للدورى الإيطالى خلال الميركاتو الصيفى الجارى.

وكان لوكاكو لاعباً فى صفوف إنتر الموسم الماضى على سبيل الإعارة، من تشيلسى الذى اراد استعادته مرة أخرى وعدم بيعه للنيراتزوري.

وذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، أن يوفنتوس استغل رغبة تشيلسي في الحصول على خدمات دوسان فلاهوفيتش، وطلب ضم روميلو لوكاكو، بالإضافة إلى 25 مليون يورو.

ونوهت الصحيفة الإيطالية إلى أن يوفنتوس حصل أيضا على موافقة لوكاكو، لارتداء قميص السيدة العجوز، وقد يكون الأسبوع المقبل حاسما للصفقة.

وأكدت الصحيفة أن الهلال السعودي لم يستسلم بشأن ضم لوكاكو، حيث لا يزال يجري محادثات مع تشيلسي حول الصفقة المحتمل حدوثها.