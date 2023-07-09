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الأحد 09 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إسقاط صاروخ أوكراني من طراز كروز فوق "القرم"

صاروخ كروز
صاروخ كروز
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أعلن حاكم القرم الروسي عن إسقاط صاروخ أوكراني من طراز كروز دون وقوع أضرار، بحسب قناة القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق قال يفهين ميكيتينكو، مستشار وزير الخارجية الأوكراني، إن الهجوم المضاد مستمر ولكن بوتيرة بطيئة لتأخر تقديم الأسلحة الغربية لأوكرانيا.

وتابع "ميكيتينكو"، في مداخلة عبر تطبيق زووم على قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، أن الجيش الروسي استخدم الذخائر العنقودية أكثر من 100 مرة، وتم إسقاط 215 مدنيًا وأكثر من 470 جريحًا، مشيرًا إلى أن حقول الألغام واسعة في شرق أوكرانيا والأمطار غزيرة، مما يبطئ عملية الهجوم المضاد.

الأسلحة الغربية الذخائر العنقودية صاروخ أوكراني صاروخ كروز