أضرار نقص البوتاسيوم في الجسم مع ارتفاع درجات الحرارة

الأحد 09/يوليو/2023 - 02:52 م

نقص المعادن في الجسم من المشاكل التي يجب حلها حتى لا تتأثر الصحة العامة وفي فصل الصيف وعندما يكون الجو حار والرطوبة مرتفعة يحذر الأطباء من نقص معدن البوتاسيوم، حيث إنه يسبب التعرق الغزير والمستمر، ويزداد طرح البوتاسيوم عبر الجلد مع العرق وعندما نشرب الكثير من الماء لتعويض السوائل (وهو تصرف صحيح)، ولكنه قد يؤدي أيضا إلى نقص في بعض الشوارد ومنها البوتاسيوم.

ونقص البوتاسيوم يؤدي لحدوث أعراض التعب وضعف العضلات والعصبية وفقدان الشهية وحتى خفقان القلب وقدم الأطباء نصائح لمنع نقص البوتاسيوم عن طريق تناول أي نوع من أنواع الفواكه خلال هذه الأيام الحارة، (جميع الفواكه غنية بالبوتاسيوم) إضافة لتناول أحد الخضار الورقية مثل البقلة، السبانخ أو البطاطا، البندورة مع تخفيف الملح في الطعام.

ومن أعراض نقص البوتاسيوم المبكرة (ضعف في العضلات، تعب، دوخة والتشوش، كما قد يؤثر نقص البوتاسيوم على الأعصاب والعضلات مما قد يؤدي إلى "اضطراب في دقات القلب، الإمساك بسبب ضعف قدرة العضلات على الحركة، ضعف عضلات قد يؤدي إلى شلل، وعدم القدرة على التنفس).