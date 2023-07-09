المشدد وغرامة مالية للمتهم بتعاطي مواد مخدرة بدار السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، على صاحب ورشة لإدانته بتعاطي مواد مخدرة «الحشيش والهيروين» بمنطقة دار السلام بالسجن لمدة عام مع الشغل والنفاذ وتغريمه مبلغ مالي 10 آلاف جنيه وإلزامه المصاريف الجنائية ومصادرة المخدر المضبوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

وجاء في أوراق القضية، بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهم «خليفة. إ، 22 عامًا، صاحب ورشة» قيام المتهم في العام الماضي 2022 بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة، بحيازة وإحراز جوهري الحشيش والهيروين المخدر بقصد التعاطي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وثبت في تقرير المعمل الكيماوي، أنه بفحص وتحليل عينة من دم وبول المتهم تبين تعاطيه للمواد المخدرة الحشيش والمورفين.