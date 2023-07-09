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الأحد 09 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يوجه بتكثيف أعمال النظافة العامة وعدم المساس بالمواقع الأثرية والتراث العالمي

محافظ أسوان يتفقد
محافظ أسوان يتفقد مشروعات التطوير والتجميل
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واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاته الميدانية لمتابعة الأعمال الجارية ضمن مشروعات التطوير والتجميل بطريق السادات ، وعدد من الشوارع الداخلية.

وخلال جولته التفقدية التى رافقه فيها نواب رئيس المدينة ، ومدير المتابعة الميدانية بالمحافظة ، أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بالإستمرار فى أعمال التطوير والتجميل ، وتكثيف أعمال النظافة العامة ، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات أولاً بأول .

مشدداً على عدم المساس بالمواقع الأثرية والتراث العالمى للحفاظ على مقوماتها التراثية الجمالية بنفس الرونق والشكل الحضارى الخاص بكل منها .

وأكد المحافظ على أن ذلك يتكامل مع ما يتم تنفيذه من مشروعات التطوير والتجميل بمنطقة الطابية التاريخية الأثرية ، وممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم والجديد ، وكذا أعمال الرصف الجارى إستكمالها بالمناطق والأحياء السكنية ، والشوارع الرئيسية والداخلية ضمن الخطة الإستثمارية الموحدة للعام المالى 2023/2024 ، لافتاً إلى أن الخطة العامة لرصف الطرق والتى يصل إجمالى أطوالها إلى 52 كم ، وبإعتمادات 105.5 مليون جنيه ضمن مشروعات التطوير والتجميل الجارية بمختلف مدن ومراكز المحافظة .

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مشروعات التطوير والتجميل طريق السادات أخبار محافظة أسوان