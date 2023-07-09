محافظ أسوان يوجه بتكثيف أعمال النظافة العامة وعدم المساس بالمواقع الأثرية والتراث العالمي

واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاته الميدانية لمتابعة الأعمال الجارية ضمن مشروعات التطوير والتجميل بطريق السادات ، وعدد من الشوارع الداخلية.

وخلال جولته التفقدية التى رافقه فيها نواب رئيس المدينة ، ومدير المتابعة الميدانية بالمحافظة ، أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بالإستمرار فى أعمال التطوير والتجميل ، وتكثيف أعمال النظافة العامة ، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات أولاً بأول .

مشدداً على عدم المساس بالمواقع الأثرية والتراث العالمى للحفاظ على مقوماتها التراثية الجمالية بنفس الرونق والشكل الحضارى الخاص بكل منها .

وأكد المحافظ على أن ذلك يتكامل مع ما يتم تنفيذه من مشروعات التطوير والتجميل بمنطقة الطابية التاريخية الأثرية ، وممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم والجديد ، وكذا أعمال الرصف الجارى إستكمالها بالمناطق والأحياء السكنية ، والشوارع الرئيسية والداخلية ضمن الخطة الإستثمارية الموحدة للعام المالى 2023/2024 ، لافتاً إلى أن الخطة العامة لرصف الطرق والتى يصل إجمالى أطوالها إلى 52 كم ، وبإعتمادات 105.5 مليون جنيه ضمن مشروعات التطوير والتجميل الجارية بمختلف مدن ومراكز المحافظة .

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