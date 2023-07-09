بالفيديو.. خبير سياحي: مهرجان العلمين الجديدة له تأثيرات إيجابية على تنشيط السياحة

قال الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، إن مهرجان العلمين الجديدة له تأثيرات إيجابية على تنشيط السياحة، إذ إن مساهمته في جذب السياحة ستكون أكبر من COP27، مشيرا إلى أن إطلاق هذا المهرجان فكرة مميزة للغاية، حيث سلط الضوء على مصر من كل دول العالم والدول المصدرة للسياحة علاوة على الدول التي تهتم بالسياحة الشاطئية.

وأضاف «هزاع»، خلال حواره المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن مدينة العملين اسم كبير للغاية تشمل كميات كبيرة من الآثار مثل متحف العلمين ومقابر الحرب العالمية الثانية، يأتي ذلك علاوة على الطفرة الكبيرة التي شهدتها العلمين خلال السنوات الماضية إذ أدت إلى تطورات هائلة من طرق وأبراج وغيره، مشيرا إلى أن مساحة مدينة العلمين تستوعب عدد كبير من السياح بالإضافة إلى سلسلة الفنادق العالمية التي فتحت هناك.

وتابع، أن مدينة العلمين تعد وجهة للسياح من الدول العربية، ومهرجان العلمين الجديدة فني وإبداعي ورياضي وسياحي ويضم مسابقات متنوعة، لافتًا إلى أن الطاقة الاستيعابية لمطار العلمين كبيرة تمكنه من استقبال أفواج سياحية بطائرات عديدة سواء كانت خاصة أو غيره.

وأشار إلى أن مهرجان العلمين الجديدة ينطلق خلال فترة 13 يوليو حتى 26 أغسطس، وهذه الفترة يتخللها حفلات وعروض ومسابقات ورياضات وغيرهم، مشيرًا إلى أنه من أهم مكتسبات المهرجان هو تسليط الأضواء والدعايا لمصر إلى جانب دور الدولة في تنشيط السياحة خلال السوشيال ميديا ونشرات الأخبار والإعلام.

