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الأحد 09 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

البنك الأفريقي للتنمية يتبنى مبادئ اتفاق باريس للمناخ في إقراض المؤسسات

البنك الأفريقي
البنك الأفريقي
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أصدر البنك الأفريقي للتنمية ومؤسسات التنمية المتعددة الأطراف الأخرى مجموعة من المبادئ لضمان توافق تمويل المناخ مع أهداف اتفاق باريس.
وأكد البنك في بيان، تعاونه مع بنوك التنمية متعددة الأطراف للمساعدة في تسريع الانتقال الناجح إلى مستقبل منخفض الكربون ومقاوم لتغيرات المناخ من خلال دعم مسارات التنمية المناسبة طويلة الأجل بما يتماشى مع أهداف اتفاقية باريس.
وأوضح أن منهجيات التوافق مع اتفاق باريس تلزم بنوك التنمية متعددة الأطراف بمواءمة تدفقاتها المالية مع أهداف اتفاق باريس.
في غضون ذلك، قال أنتوني نيونج، المدير المعني بتغير المناخ والنمو الأخضر في البنك الإفريقي للتنمية: "يسعدنا نشر المبادئ رفيعة المستوى لأنها تحقق إنجازًا رئيسيًا لعمل بنوك التنمية متعددة الأطراف لمواءمة جميع التدفقات المالية مع أهداف اتفاقية باريس، مؤكدا الالتزام بتعزيز قدرة البلدان الأفريقية على الوفاء بالمساهمات المحددة وطنيًا للتكيف مع المناخ ".

البنك الافريقي اتفاق باريس منخفض الكربون