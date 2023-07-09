الرئيس الصومالي: عازمون على تطهير كل المناطق من الميليشيات الإرهابية

الأحد 09/يوليو/2023 - 02:08 م

أكد الرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود، عزم بلاده على تطهير كافة المناطق من براثن فلول المليشيات الإرهابية بجنوب ووسط البلاد.

وقال محمود - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية اليوم/ الأحد/ - "حان وقت الاحتفال وأن ننعم بالأمن والاستقرار في ربوع البلاد، الإرهاب لا دين ولاهوية له، ويجب علينا تضافر الجهود من أجل القضاء على المتشددين"، مضيفا أن تهديدات الإرهاب اختفت، وعلى الجميع السعى نحو التنمية وتحقيق السلام، والإسهام في إعادة الإعمار.

وكان الرئيس الصومالي تناول في خطاباته داخل البلاد وخارجه مهمة تحقيق السلام والأمن الدائمين لدى محافظات الجمهورية، مشددا على أهمية رفع حظر السلاح المفروض على البلاد.

ودعا الرئيس الصومالي الأمم المتحدة إلى ضرورة دعم جهود الصومال في القضاء على الإرهاب، ورفع حظر السلاح عنها، كما طلبت الحكومة الصومالية من الاتحاد الأفريقي مساعدته في رفع حظر الأسلحة المفروض على البلاد، والذي يُعد عقبة أمام تسلم القوات الوطنية المسؤولية الأمنية، حتى يتمكن من استعادة استقراره.