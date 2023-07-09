السيرة الذاتية للمستشار مسعد عبد المقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة

أدى المستشار مسعد عبد المقصود بيومي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم رئيسا لهيئة قضايا الدولة.

والمستشار مسعد عبد المقصود بيومي مواليد محافظة القليوبية أغسطس 1954

حاصل على ليسانس حقوق دور مايو سنة 1976 بتقدير جيد جامعة عين شمس

عُين في درجة مندوب مساعد بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 383 لسنة 1977 الصادر في 24/8/1977 وتدرج في الوظائف القضائية بها إلى أن رقي إلى درجة مستشار بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 99 لسنة 1994 الصادر في 21/3/1994 رقي إلى درجة وكيل بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 172 لسنة 1999 الصادر في 27/5/1999 ثم رقي إلى درجة نائب رئيس بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 2000 الصادر في 10/5/2000.



الأقسام والفروع التي عمل بها:

(قسم جزئيات جنوب – الأقاليم - كليات وجزئيات بنها - منازعات الأفراد والعقود بمحكمة القضاء الإداري - الإسماعيلية -استئناف مدني شمال القاهرة والقاهرة الجديدة - جزئيات شمال القاهرة والقاهرة الجديدة - طنطا - بنها - الشرقية أول رئيساً - رئيس قطاع غرب الدلتا أول - رئيس قطاع القناة).

الانتدابات:

انتدب للعمل بمكتب المستشار القضائي لمحافظة القليوبية بالإضافة إلى عمله في الفترة من 1/10/1992 حتى 26/9/1995

طبيعة العمل: طبقاً لحكم المادة 196 من دستور جمهورية مصر العربية تباشر هيئة قضايا الدولة النيابة القانونية عن الدولة في الدعاوي التي ترفع منها أو عليها وفي اقتراح تسويتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي والإشراف الفني علي إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة، وصياغة مشروعات العقود التي تكون الدولة طرفا فيها.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أداء حلف اليمين لكل من

المستشار/ حسني حسن عبد اللطيف أبو زيد، رئيساً لمحكمة النقض.

المستشار/ حافظ أحمد عباس محمد، رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.

المستشار/ مسعد عبد المقصود بيومي، رئيساً لهيئة قضايا الدولة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أكد أهمية دور القضاء وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة في إرساء العدالة وإعلاء كلمة القانون، مشيداً بما تقوم به تلك المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة من أداء مهامها على الوجه الأكمل، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن.

كما منح الرئيس عبد الفتاح السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من السادة:

- القاضي/ محمد عيد محمد محجوب، رئيس محكمة النقض السابق.

- المستشار/ عدلي عبد الفتاح زايد، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق.

- المستشار/ محمد محمد بكر، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق.

وقد أعرب الرئيس في هذا الصدد عن خالص التقدير للسادة المستشارين والقضاة، لجهودهم الكبيرة وما قدموه من عطاء وتفان وإخلاص، على مدار مسيرتهم الممتدة في العمل القضائي