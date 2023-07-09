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الأحد 09 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

جيبوتي تحصل على 79 مليون يورو قرض من بنك الاستثمار الأوروبي

بنك الاستثمار الأوروبي
بنك الاستثمار الأوروبي
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وافق بنك الاستثمار الأوروبي على توفير تمويل بقيمة 79 مليون يورو لمدة 25 عامًا لدعم تحلية المياه والوصول إلى مياه الشرب النظيفة ومعالجة مياه الصرف الصحي في جيبوتي.
وأوضح بنك الاستثمار الأوروبي - في بيان اليوم - أن التمويل يعزز مرونة مواجهة تغير المناخ، وتأمين الوصول إلى المياه النظيفة لآلاف المواطنين وتمكين الطاقة الشمسية المتجددة من إنتاج مياه الشرب النظيفة كجزء من مبادرة البوابة العالمية.
وأشار إلى أن القرض طويل الأجل من بنك الاستثمار الأوروبي إلى وزارة الاقتصاد والمالية في جمهورية جيبوتي، مضمون بموجب صك الجوار والتنمية والتعاون الدولي التابع للاتحاد الأوروبي، وسيتم استخدامه جنبا إلى جنب مع تمويل المنح من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والدعم من حكومة جيبوتي.

بنك الاستثمار الأوروبي جيبوتي