جيبوتي تحصل على 79 مليون يورو قرض من بنك الاستثمار الأوروبي

الأحد 09/يوليو/2023 - 02:05 م

وافق بنك الاستثمار الأوروبي على توفير تمويل بقيمة 79 مليون يورو لمدة 25 عامًا لدعم تحلية المياه والوصول إلى مياه الشرب النظيفة ومعالجة مياه الصرف الصحي في جيبوتي.

وأوضح بنك الاستثمار الأوروبي - في بيان اليوم - أن التمويل يعزز مرونة مواجهة تغير المناخ، وتأمين الوصول إلى المياه النظيفة لآلاف المواطنين وتمكين الطاقة الشمسية المتجددة من إنتاج مياه الشرب النظيفة كجزء من مبادرة البوابة العالمية.

وأشار إلى أن القرض طويل الأجل من بنك الاستثمار الأوروبي إلى وزارة الاقتصاد والمالية في جمهورية جيبوتي، مضمون بموجب صك الجوار والتنمية والتعاون الدولي التابع للاتحاد الأوروبي، وسيتم استخدامه جنبا إلى جنب مع تمويل المنح من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والدعم من حكومة جيبوتي.