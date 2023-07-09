غادة عادل تشوق جمهورها للبطة الصفراء

نشرت الفنانة غادة عادل على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، الصورة الدعائية لفيلمها الجديد"البطة الصفراء" تشارك به جمهورها.

وعلقت على الصورة "إستنونا قريباً البطة الصفراء"، وظهرت من خلال الصوره الدعائية لبوستر الفيلم بوجهها فقط وسط أعداد كبيرة من لعبة البطة الصفراء.

تجسد غادة عادل شخصية زعيمة عصابة يطلق عليها "عصابة البطة الصفراء" ويتورط معها محمد عبدالرحمن توتا فى الكثير من المواقف، وتتصاعد الأحداث بشكل كوميدى.

الفيلم بطولة غادة عادل، محمد عبد الرحمن، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، والإخراج عصام نصار.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عادل السينمائية فيلم "ساعة إجابة"، بطولة غادة عادل، سوسن بدر، آيتن عامر، شريف سلامة، محمد ثروت، بدرية طلبة، نجلاء بدر والإخراج مصطفى أبو سيف.