الـ9 أكبر من الـ7.. الزمالك يشعل القمة مبكرا

أشعل نادي الزمالك القمة المصرية المرتقبة أمام الأهلي مبكرا، وذلك بتذكير الأحمر بمجاملته من قبل الاتحاد الأفريقي بحصوله على لقب القرن الأفريقي.

وحصل الأهلي على لقب القرن الأفريقي في بداية الألفية الجديدة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وكان رصيد الأهلي من البطولات الأفريقية 7، بينما كان الزمالك الأكثر تتويجا بالبطولات الأفريقية آنذاك برصيد 9 ألقاب .

من صفحة نادي الزمالك اليوم الأحد

وكتب النادي الأبيض عبر حسابه بفيس بوك اليوم الأحد، لغة الأرقام لا يمكنها الكذب مهما حاول البعض، سيظل التاريخ شاهداً على إنجازات الزمالك كأكثر الأندية الأفريقية تتويجاً بالألقاب في القرن العشرين.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الأحد عقب الفوز على فيوتشر في المباراة التي أقيمت بينهما أمس السبت في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الفريق تدريباته غدًا الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء الأهلي المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر له يوم الخميس المقبل.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على فيوتشر بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت باستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 59 نقطة يحتل بهم المركز الثالث.