السيرة الذاتية للمستشار مسعد عبدالمقصود بيومي حسن رئيس هيئة قضايا الدولة

أدى المستشار مسعد عبد المقصود بيومي،اليمين اليوم الأحد ، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيساً لهيئة قضايا الدولة.

وولد المستشار مسعد عبد المقصود بيومي حسن في 15 أغسطس عام 1954، بمحافظة القليوبية.

حصل على ليسانس حقوق سنة 1976 بتقدير جيد بجامعة عين شمس.

عُينَ المستشار مسعد عبد المقصود بيومي حسن، في درجة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 383 لسنة 1977 الصادر في 24/8/1977

وتدرج في الوظائف القضائية بها إلى أن رقي إلى درجة مستشار بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 99 لسنة 1994 الصادر في 21/3/1994

رقي المستشار مسعد عبد المقصود بيومي حسن إلى درجة وكيل بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 172 لسنة 1999 الصادر في 27/5/1999 ثم رقي إلى درجة نائب رئيس بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 2000 الصادر في 10/5/2000.

الأقسام والفروع التي عمل بها هي قسم جزئيات جنوب – الأقاليم - كليات وجزئيات بنها - منازعات الأفراد والعقود بمحكمة القضاء الإداري - الإسماعيلية -استئناف مدني شمال القاهرة والقاهرة الجديدة - جزئيات شمال القاهرة والقاهرة الجديدة - طنطا - بنها - الشرقية أول رئيساً - رئيس قطاع غرب الدلتا أول - رئيس قطاع القناة).

كما تم انتدايه للعمل بمكتب المستشار القضائي لمحافظة القليوبية بالإضافة إلى عمله في الفترة من 1/10/1992 حتى 26/9/1995.

يشار إلى أنه طبقاً لحكم المادة 196 من دستور جمهورية مصر العربية تباشر هيئة قضايا الدولة النيابة القانونية عن الدولة في الدعاوي التي ترفع منها أو عليها وفي اقتراح تسويتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي والإشراف الفني علي إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة، وصياغة مشروعات العقود التي تكون الدولة طرفا فيها.