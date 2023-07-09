برلماني: توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية يساهم في تحقيق الربط مع جميع دول العالم

قال النائب عمرو القطامى، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن التوسع فى توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح، يساهم بقوة فى الاستفادة من القدرات الهائلة فى الطاقات واستغلالها فى آنتاج الهيدروجين اﻷخضر، وهذا توجه عالمى.

وأشاد القطامى، بالجهود المبذولة في هذا الصدد، وخاصة فيما يخص عمل دليل شامل للمساحات التى تصلح ﻹنشاء محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح، ليكون الدليل بمثابة مرشد لأى مستثمر مصرى أو أجنبى، خاصة أن مصر قادرة على إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح.

وتابع عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب: "الاهتمام بالتوسع فى إنشاء محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح، يساهم فى الاعتماد على الطاقة الشمسية والرياح فى تحليل المياه لتوليد غاز الهيدروجين الأخضر لتتصدر مصر العالم فى انتاجه، خاصة وأنه من المصادر الأقل تكلفة فى إنتاج الكهرباء والصديقة للبيئة".

وشدد عمرو القطامى، على ضرورة الاستفادة من إمكانيات مصر الهائلة فى إنشاء محطات طاقة متجددة للتوسع فى مشروعات الربط الكهربائى بين مصر وجميع دول العالم لتنفيذ خطة الدولة للتحول إلى محور عالمى للطاقة وفقا لرؤية مصر 2030 التى تستهدف لتحويل مصر لمركز لوجستي للطاقة.