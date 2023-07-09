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الأحد 09 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"البيئة": 40 غطاسا يقومون بحملة تنظيف قاع البحر بالإسكندرية

٤٠ غطاسا ينظفون قاع
٤٠ غطاسا ينظفون قاع البحر بالإسكندرية
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قامت وزارة البيئة من خلال فرعها الإقليمى بالإسكندرية بالبدء فى حملة تنظيف قاع البحر بمنطقة الميناء الشرقى بمنطقة الأنفوشى بمحافظة الإسكندرية، وذلك بالتنسيق مع  نادى روتارى "اسكندرية رمل"، وجامعة الإسكندرية، والاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ، وذلك استمرارا لحملات التوعية التى تقوم بها وزارة البيئة عن المخلفات البحرية وتأثيراتها السلبية على البيئة وخاصة المخلفات البلاستيكية.

وأوضحت البيئة، في بيان لها اليوم الأحد، أنه قد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على رعاية الوزارة  للحدث الذى يستمر  لمدة أسبوع ، بمشاركة ٤٠ غطاسا ، موضحةً أن هذه الفاعليات تعد الأكبر من نوعها للمساهمة فى  تقليل أسباب تلوث مياه البحر فى منطقة الميناء الشرقى ، كما تعد أحد الإجراءات التى يتم تنفيذها  للوفاء بالتزامات  مصر الدولية نحو تنفيذ الخطة الاقليمية للقمامة البحرية المنبثقة من برنامج الامم المتحدة للبيئة طبقا لاتفاقية برشلونه وبرنامج عمل البحر المتوسط ميدبول.

وأشارت وزيرة البيئة أنه تم اختيار الميناء الشرقى ، نظراً  لانه خليج شبه مغلق تتجمع فيه اعداد كبيرة من قوارب الصيد واليخوت لسنوات طويلة مما جعله عرضه لالقاء المخلفات عبر العقود السابقة، حيث يتمتع المكان بأهمية تاريخية كموقع لبعض الآثار الغارقة .

وأوضحت وزيرة البيئة أنه عقب إنتهاء الفاعليات سيتم تجميع المخلفات وفرزها ودراستها لمعرفة مسبباتها ومصادرها، ثم التخلص الامن منها .

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البيئة الإسكندرية