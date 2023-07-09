"مصر للتأمين التكافلي" تطلق أول باقة منتجات لقطاع الشركات بمصر

بدأت شركة مصر للتأمين التكافلي “حياة” نشاطها في مصر بإطلاق أول باقة من منتجاتها الموجهة لقطاع الشركات، والتي تتنوع وتشمل برامج التأمين التكافلي الجماعي للشركات متوافقا مع مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث تقدم الشركة باقة منتجات مبتكرة ومتنوعة ومناسبة لاحتياجات السوق المصري، من تأمينات الحياة الجماعية، والتأمين الطبي الجماعي للشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة، وتغطية الائتمان.

تشمل باقة المنتجات التي تطلقها الشركة التأمين الجماعي علي الحياة للشركات الذي يوفر التغطية التأمينية لمجموعة أشخاص بموجب بوليصة تأمين رئيسية واحدة تقدم من أرباب الأعمال كميزة للموظفين والعاملين لديهم؛ وبذلك تصبح تكلفة التأمين في هذه الوثيقة أقل من الوثائق الفردية والتأمين الطبي الجماعي للشركات الذي يوفر التغطية التأمينية لمجموعة من الأشخاص مثل موظفي شركة أو أعضاء مؤسسة بوثيقة التأمين الصحي للشركات، وتشمل التغطية التأمينية بموجب هذا البرنامج الاستشفاء العرضي، ومزايا المستشفى اليومية والحالات الحرجة وتغطية أعباء الأمومة.

كما تشمل الباقة أيضا التأمين الجماعي لعملاء البنوك (تأمين الائتمان) الذي يضمن سداد الديون المستحقة على المقترض في حالة الوفاة أو العجز الكلي الدائم.

هذا وقامت الشركة بتوقيع مجموعة من العقود مع شركات الوساطة التأمينية المتميزة في قطاع التأمين بالسوق المصري، ووسطاء التأمين فضلا عن البيع المباشر للشركات بمعرفة ممثلي الشركة الأكفاء.

جدير بالذكر أن شركة مصر للتأمين التكافلي – حياة قد تأسست عام ٢٠٢٢ بمبادرة هامة من مجموعة من أهم الكيانات الاقتصادية العريقة بمصر في مجالي التأمين والبنوك هم مصر القابضة للتأمين ومصر لتأمينات الحياة ومصر للتأمين والبنك الأهلي المصري وبنك مصر لتنضم بذلك لشركات مجموعة مصر القابضة للتأمين- وإحدى شركات صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

تم تأسيس الشركة برأسمال ١٥٠ مليون جنيه بهدف المساهمة الفعالة وإضافة قيمة جديدة في قطاع التأمين المصري بشكل عام والتأمين التكافلي بشكل خاص.

وفي ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢ أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارها رقم ١٩٨٢ لسنة ٢٠٢٢ بترخيص مزاولة نشاط تأمينات الحياة بجميع أنواعها والتأمين الطبي طويل الأجل بمصر.

وأكدت عبير صالح العضو المنتدب للشركة أن مصر للتأمين التكافلي- حياة تسعى للتميز واكتساب موقع تنافسي متقدم في سوق التأمين الواعد بمصر من خلال العمل على تلبية احتياجات عملائها المختلفين من الشركات والأفراد، وإتاحة منتجات وخدمات جديدة في السوق المصري، خاصةً لشريحة العملاء التي تتطلع لمنتجات تأمينية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك وفق استراتيجية تم وضعها بعناية من الخبراء في هذا المجال وبالتعاون مع إدارة الشركة، وذلك استنادا إلى خبرة ومكانة المساهمين الذين يعدون رواد صناعة التأمين بمصر، وبشراكة أكبر البنوك في القطاع المصرفي.

وعلى نطاق برامج التأمين للأفراد تعتزم الشركة تقديم برامج تأمينية تناسب مستويات الدخل المختلفة للأفراد، والتي تراعي احتياجات عملائها توافقا مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وتقدم لهم طرقاً للسداد تتسم بالمرونة، وتضمن لهم أن يتم صرف مزايا التكافل للوثائق المتنوعة في زمن قياسي.

كما أكدت عبير صالح أن الشركة تحرص على تقديم نوعية متميزة من الخدمات بأعلى معايير الجودة لعملائنا، وذلك بالاستعانة بأحدث التقنيات والتطبيقات والاعتماد على أفضل مقدمي الخدمة لضمان رضاء العملاء واستمراريتهم.

وتعتمد الشركة لتحقيق أهدافها على فريق عمل كفء من ذوي الخبرات لضمان مستوى الخدمة المقدمة لعملائها.

هذا وصرح محمد عبد الجواد رئيس مجلس إدارة الشركة بأن بداية مصر للتأمين التكافلي – حياة بمصر تعد إضافة مهمة لقطاع التأمين الواعد بمصر، والذي يشهد تطورا ونموا متزايدا في السنوات الأخيرة، وأنه على ثقة من أن الشركة قادرة على أن تكون على قدر توقعات مؤسسيها من الكيانات الاقتصادية الراسخة في قطاعي التأمين والبنوك بمصر، وأنها ستمثل إضافة متميزة للشركات القادرة على تحقيق طموحات والوفاء برغبات العملاء المتطلعين لباقات تأمينية وحلول مبتكرة ومنتجات تحقق رغبات العملاء، وتفي بمتطلباتهم استنادا لمفهوم التأمين التكافلي الذي يقوم علي مبدأ المشاركة والتكافل في الشريعة الإسلامية.