الثانوية العامة 2023| طلاب عن امتحان الجيولوجيا : «أحلى امتحان ده ولا إيه»

رصدت عدسة البوابة نيوز؛ آراء الطلاب حول امتحاني الجيولوجيا وعلم النفس؛ واكد عدد منهم أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط؛ وكان متدرجًا في الأسئلة إلا أن بعضها كان غير واضح. ولكن كان سهلًا في العموم.

وانتهى طلاب الثانوية العامة 2023، ظهر اليوم الأحد؛ من أداء امتحاني مادة الجيولوجيا لـ«علمي علوم»، ومادة الرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل» لـ «علمي رياضيات» لمُدة 3 ساعات؛ ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية لمدة ساعتين.

وأدى الامتحانات هذا العام 783025 طالبا وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) وعدد 98658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات). ويصل عدد لجان النظام والمراقبة إلى ١١ لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان.