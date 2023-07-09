محافظ الجيزة: إزالة تعديات علي مساحة ٧٣ ألف م٢ أراضي أملاك الدولة بمركز البدرشين

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة انتظام العمل بالمرحلة الثالثة من الموجة الـــ 21 لحملات إزالة التعديات والتي يتم تنفيذها في الفترة من ٨ الي ٢٨ يوليو الجاري وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة اشكال التعديات علي اراضي الدولة والأراضي الزراعية وإسترداد اراضي الدولة وازالة التعديات عليها .



واطلع محافظ الجيزة علي نتائج الحملات التي أسفرت عن تم تنفيذ ٦ قرارات إزالة لتعديات علي مساحه ٧٣٨٩٦ م٢ أراضي أملاك الدولة ولاية الأثار بقري منشأة دهشور وزاوية دهشور بمركز ومدينة البدرشين.

وفي مدينة الحوامدية تم إزالة حمام سباحه بقريه ام خنان بمنطقة رشاح ابو سالم علي مساحه ١٥٠ م٢ مقام بالمخالفة علي أراضي زراعية مع اتخاذ كافه الإجراءات القانونية ضد المخالف .



وأكد المحافظ الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية ومنع التعدي مجدداً على الأراضي المُستردة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقاً للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية .



وشدد محافظ الجيزة علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالتعامل الفوري حيال اي حالات تعدي جديدة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ علي الأراضي أملاك الدولة ومنع التعدي عليها وعلي الأراضي الزراعية.