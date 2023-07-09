ارتكبوا 11 واقعة.. حبس عصابة خطف هواتف المواطنين بالزاوية الحمراء

امرت جهات التحقيق بالزاوية الحمراء اليوم الأحد بحبس تشكيل عصابي 4 ايام علي ذمة التحقيقات بتهمة سرقة هواتف المواطنين باسلوب الخطف واقرار بارتكابهم 11 وقائع سرقات باستخدام توك توك.

تعود البداية عندما تم ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية "، مقيمان بدائرة قسم شرطة الزاوية حال إستقلالهما مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية "ملك وقيادة أحدهما" بدائرة القسم ، وبحوزتهما (2 هاتف محمول مجهولين المصدر) ، وبمناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" بإستخدام المركبة المضبوطة بحوزتهما ، كما أقرا بأنهما وراء إرتكاب 11 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وأن المضبوطات من متحصلات وقائع السرقة ، كما تم بإرشادهما ضبط كافة الهواتف المستولى عليها لدى عميليهما "سيئى النية" .

وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهماهما بالسرقة وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.