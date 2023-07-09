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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

الثانوية العامة 2023.. الطلاب عن امتحاني الجيولوجيا وعلم النفس: «كان حلو وفي مستوى الطالب المتوسط»

الثانوية العامة 2023
الثانوية العامة 2023
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انتهى طلاب الثانوية العامة 2023، ظهر اليوم الأحد؛ من أداء امتحاني مادة الجيولوجيا لـ«علمي علوم»، ومادة الرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل» لـ «علمي رياضيات» لمُدة 3 ساعات؛ ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية لمدة ساعتين.

ورصدت عدسة البوابة نيوز آراء الطلاب حول الامتحان؛ مؤكدين أن الامتحان جاء متدرجًا وفي مستوى الطالب المتوسط. 

وأدى الامتحانات هذا العام 783025 طالبا وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) وعدد 98658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات). ويصل عدد لجان النظام والمراقبة إلى ١١ لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان

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