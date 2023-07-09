السيسي يمنح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لرؤساء النقض والنيابة الإدارية وقضايا الدولة السابقين

منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لرؤساء النقض والنيابة الإدارية وقضايا الدولة السابقين:

ومنح الرئيس وسام الجمهورية لكل من:

- القاضي محمد عيد محمد محجوب، رئيس محكمة النقض السابق.

- المستشار عدلي عبد الفتاح زايد، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق.

- المستشار محمد محمد بكر، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق.

وأعرب الرئيس في هذا الصدد عن خالص التقدير للسادة المستشارين والقضاة، لجهودهم الكبيرة وما قدموه من عطاء وتفان وإخلاص، على مدار مسيرتهم الممتدة في العمل القضائي.