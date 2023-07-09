ads
الأحد 09 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي يمنح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لرؤساء النقض والنيابة الإدارية وقضايا الدولة السابقين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لرؤساء النقض والنيابة الإدارية وقضايا الدولة السابقين:

ومنح الرئيس وسام الجمهورية لكل من:
- القاضي محمد عيد محمد محجوب، رئيس محكمة النقض السابق. 
- المستشار عدلي عبد الفتاح زايد، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق.
- المستشار محمد محمد بكر، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق.

وأعرب الرئيس في هذا الصدد عن خالص التقدير للسادة المستشارين والقضاة، لجهودهم الكبيرة وما قدموه من عطاء وتفان وإخلاص، على مدار مسيرتهم الممتدة في العمل القضائي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس محكمة النقض السابق محمد عيد محمد محجوب وسام الجمهورية قضايا الدولة