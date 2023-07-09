كريم عبدالعزيز لبيتر ميمي بعد نجاح "بيت الروبي": "يا رب دائما يقدرنا ونسعد الناس"

عبر الفنان كريم عبدالعزيز عن سعادته بالنجاح الذي يحققه فيلمه الأحدث" بيت الروبي"، حيث يتصدر إيرادات شباك التذاكر في السينمات.

وقال كريم، تعليقا على منشور للمخرج بيتر ميمي:"حبيبى يا بيتر .. ده انا اللى اتشرفت بالشغل معاك سواء سينما أو تلفزيون.. يا رب دائما يقدرنا ونسعد الناس .. حبيبى يا بطل".

وكان بيتر ميمي كتب عبر "فيس بوك":" الحمدلله احد احلامى اتحققت .. اعمل فيلم سينما لكريم عبدالعزيز".

فيلم "بيت الروبي" بطولة كريم محمود عبد العزيز، كريم عبد العزيز، نور، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.