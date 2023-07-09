أوسوريو يذاكر الأهلي بالفيديو استعدادا لموقعة الدوري

يبدأ الجهاز الفني للزمالك بقيادة الكولومبي أوسوريو، من اليوم الأحد، بمشاهدة تسجيلات لمباريات الأهلي الأخيرة، وذلك لتحديد نقاط قوة وضعف الفريق المنافس، قبل مواجهة الزمالك في الدوري الممتاز يوم الخميس المقبل .

وعقب الانتهاء من تحديد نقاط قوة وضعف الأهلي، سيقوم المدرب بعقد جلسات فنية مع اللاعبين للحديث عن الأهلي وتحفيزهم لتحقيق الفوز .

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الأحد عقب الفوز على فيوتشر في المباراة التي أقيمت بينهما أمس السبت في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الفريق تدريباته غدًا الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء الأهلي المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر له يوم الخميس المقبل.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على فيوتشر بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت باستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 59 نقطة يحتل بهم المركز الثالث.