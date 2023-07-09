تفعيلا للموجة 21.. رئيس طور سيناء يناقش موقف المتعدين على أملاك الدولة

ترأس مبروك الغمريني، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طور سيناء، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا؛ لمناقشة موقف المتعدين على أملاك الدولة وتقنين الاجراءات، بحضور أحمد الحضري، نائب رئيس المدينة؛ وذلك في إطار تفعيل وتنفيذ أعمال الموجة الـ21، بعد عرضها على اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وشدد رئيس المدينة على وحدة المتغيرات المكانية وإدارة ٱملاك الدولة والإدارة الهندسية بعمل بيان توضيحي بجميع القطع والعشش المخالفة والجاري إزالتها .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لرؤساء مدن المحافظة بتنفيذ الموجه الـ21 للإزالات للمتعدين على أملاك الدولة وعدم التباطؤ مع أى حالة تعد على ٱملاك الدولة.

وكان اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، قد أعلن انطلاق الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية اعتباراً من يوم السبت الموافق 29 أبريل وحتي يوم الجمعة 14 يوليو 2023.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على املاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة للحفاظ علي الرقعة الزراعية في ظل الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم، لافتا الي سيتم تقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن، مؤكداً أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بجميع المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم.

ووجه وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة 21 والتنسيق مع المحافظات لتذليل أى معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم في عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية و إدارة الأملاك بالمحافظة.

وطالب "آمنة" الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

والأراضى الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات فى المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة، موضحًا أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية الآخري على مدار اليوم.

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