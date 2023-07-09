محاكمة تشكيل عصابي لسرقة الكابلات الكهربائية بالمقطم

أحالت نيابة المقطم الجزئية، اليوم الأحد، ٣ متهمين بتكوين تشكيل عصابي للسرقة، عقب ضبطهم وبحوزتهم كميات كبيرة من الكابلات الكهربائية ، الي المحاكمة.

ووجهت النيابة لهم تهم السرقة وحيازة أسلحة نارية.

تمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص، حال استقلال أحدهم سيارة نقل "ملكه" محمل عليها كمية من الكابلات الكهربائية وزنت 100 كيلو جرام ، وبحوزتهم (فرد خرطوش "عدد من الطلقات لذات العيار" لودر قيادة أحدهم – مقص – منشار ذات مقبض حديدى – أجنة حديدية – مبلغ مالى) وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقة الكابلات المضبوطة من داخل قطعة أرض كائنة بدائرة القسم بقصد التصرف فيها بالبيع والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى ، كما أقر أحدهم بحيازته للسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى.