"إنتر" يعلن وفاة الأسطورة لويس سواريز ميرامونتس

نعى نادى إنتر ميلان الإيطالى، الأسطورة السابق الإسبانى لويس سواريز، بعد ان وافته المنية صباح اليوم الأحد، عن عمر ناهز الـ 88 عام فى مدينة ميلانو الإيطالية.

حيث أعلن النادى الإيطالى عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وفاة لويس سواريز ميرامونتس، لاعب ومدرب المنتخب الإسبانى السابق لكرة القدم وأسطورة إنتر ميلان، والمتوج بالكرة الذهبية.



ونعى النادى الإيطالى فى بيانه قائلاً: "الوداع يا لويسيتو. اللاعب المثالي الذي ألهم أجيال بموهبته".



وانضم سواريز إلى مدينة ميلانو للعب في صفوف الإنتر في موسم 1961 - 1962، وانتهى به المطاف في العيش في هذه المدينة الإيطالية حتى وفاته.



وكان سواريز أول إسباني يفوز بجائزة الكرة الذهبية عام 1960، وهو الإنجاز الذي لم يتكرر سوى عبر اللاعبة إليكسيا بوتياس التي فازت بالجائزة عامي 2021 و2022.