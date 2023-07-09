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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية العراقي يؤكد ضرورة الإسراع بفتح خط الطيران مباشر بين بغداد وباكو

وزير الخارجية العراقي
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
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 أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم/ الأحد/ ضرورة الإسراع بفتح خط الطيران مباشر بين بغداد وباكو وبأسرع وقت ممكن، وكذلك منح سمات الدخول إلى المواطنين العراقيين الراغبين بزيارة أذربيجان.
جاء ذلك خلال لقائه وزير الإتصالات والنقل والتكنولوجيا العليا رئيس الجانب الأذربيجانيّ للجنة العراقيَّة–الأذربيجانيَّة المُشترَكة رشاد نبييف، لبحث علاقات التعاون الثنائيّ بين البلدين في مجالات النقل، والطيران المدنيّ، والسبل الكفيلة لتعزيزها وتطويرها.
وأوضح حسين - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن أذربيجان مهمة للعراق بحكم قربها جغرافيًا وهناك روابط دينيَّة وثقافيَّة واجتماعيَّة، مشددًا على ضرورة الاستفادة من الفرص المتعددة وفي مُختلِف المجالات.
ودعا رجال الأعمال والشركات الأذربيجانيَّة لزيارة العراق وتشجيع الاستثمار، مشيرا إلى أهمّيَّة طريق التنمية الذي يبدأ من اقصى جنوب العراق ميناء الفاو ويمتد إلى الجُمْهُوريَّة التركيَّة.
من جانبه، قال وزير النقل الأذربيجاني " إننا نعمل بشكل فعال لإيجاد الفرص المتاحة بين البلدين وتشجيع الاستثمار"، لافتا إلى أنه سيترأس وفد أذربيجان لزيارة بغداد لعقد اجتماعات اللجنة المُشترَكة للجولة الثالثة في شهر أكتوبر المقبل.

العراق باكو