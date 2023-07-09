برلماني: البعض يتعامل مع المستثمرين كلصوص.. ويجب مواجهة البيروقراطية

أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن الدولة تقوم بجهود كبيرة لحل مشكلات الاستثمار والمستثمرين، لكن على أرض الواقع لا يوجد استثمار أو حل مشكلات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون الاستثمار.

وأشار إلى أن استمرار مشكلات المستثمرين تدفع رئيس الجمهورية للتدخل، متسائلا: من الذي يقوم بتنفيذ تعديلات قانون الاستثمار على أرض الواقع؟.

وقال النائب: "للأسف الشديد اللي بيتعامل مع المستثمرين بيتعامل على أنهم جايين يسرقوا البلد ولصوص، وهو الأمر الذي يعطل الاستثمار".

وطالب زين الدين، بضرورة العمل وفقا لآليات القانون، قائلا: "واللي يخطأ لازم يتحاسب"، متابعا: الاستثمار معناه فرصة عمل وإنتاج وتقليل الطلب على الدولار ومن ثم زيادة قوة الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون هناك فكر جديد لدى الحكومة في حل مشكلات الاستثمار للخروج من عنق الزجاجة، مشيرا إلى أن هناك تعطيل في الإجراءات وبيروقراطية في تنفيذ القانون.

وقال النائب: أنا غيور على بلدي، وهناك دول نحن نسبقها بآلاف السنين، إلا أن لديهم استثمارات ومناخ أفضل منا، الأمر الذي يتطلب وجود تسهيلات حقيقية في ملف الاستثمار.