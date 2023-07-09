الزمالك يجهز دونجا لموقعة الأهلي في الدوري

يبذل الجهاز الفني بالزمالك محاولة لتجهيز اللاعب نبيل عماد دونجا، ببرنامج بدني وفني قوي للمباراة المقبلة أمام الأهلي، وذلك بعد معاناة اللاعب من إصابة عضلية مؤخرا .

وكان الكولومبي أوسوريو مدرب الزمالك يعتمد على دونجا اساسيا في تشكيل الزمالك قبل إصابته، واعتمد في المباريات القليلة الماضية على اشرف روقا وعمرو السيسي وعمر جابر كحلول مؤقتة لحين عودة دونجا .

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الأحد عقب الفوز على فيوتشر في المباراة التي أقيمت بينهما أمس السبت في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الفريق تدريباته غدًا الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء الأهلي المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر له يوم الخميس المقبل.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على فيوتشر بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت باستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 59 نقطة يحتل بهم المركز الثالث.