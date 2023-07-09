"الأرصاد" تكشف حالة الطقس حتى الجمعة المقبل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد 9 يوليو إلى الجمعة 14 يوليو 2023، حيث يسود طقـس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر، حار رطب نهـارا على القاهـرة الكبـرى والوجه البحـرى والسواحل الشملية، شديد الحـرارة على جنـوب سيناء وجنوب البلاد، معـتـدل الحرارة رطب لـيـلا على كـافة الأنحاء.

واشارت الارصاد الى انه يشهد الاحد 09 يوليو والاثنين 10 يوليو 2023، اضطرابات في الملاحة البحرية على شاطئ البحر المتوسط مطروح والضبعة والعلمين والاسكندرية وبلطيم ودمياط وتكون سرعة الرياح من 50 :70 كم/س وارتفاع الامواج من 2.5 : 4 متر.

ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد علي فترات متقطعة.

كما يشهد الثلاثاء 11 يوليو ، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء علي فترات متقطعة.

واوضحت الارضاد انه يشهد الاربعاء 12 يوليو نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

بينما يشهد الخميس 13 يوليو والجمعة 14 يوليو 2023، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد علي فترات متقطعة.

ونصحت الارصاد المواطنين من ان التعرض المباشر لاشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة .

وان ارتفاع نسب الرطوبة نهارا يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 3:2 درجة مئوية.