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الأحد 09 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اتحاد العمال المصريين بإيطاليا يفتتح مقر خدمات لتدريب العمالة على السلامة قبل السفر

اتحاد العمال المصريين
اتحاد العمال المصريين بإيطاليا يفتتح مقر خدمات لتدريب العمال
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قال عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا، إنه قام خلال الأيام الماضية بزيارة مصر مع وفد إيطالي يتضمن العديد من الشخصيات الهامة وعلى رأسهم السفير الإيطالي، وذلك للافتتاح الرسمي لمقر خدمات العمالة المصرية القادمة لإيطاليا.

وأضاف رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا ، ان هذا الافتتاح لمقر الخدمات جاء بالتعاون بين الاتحاد الايطالي للعمل والقوى العاملة الايطالية، وبين اتحاد العمال المصريين بإيطاليا، وذلك لخدمة المصريين القادمين للعمل في إيطاليا تحت إطار النسبة المحددة لمصر لجاب عمالها بطريقة شرعية للعمل في مجالات البناء والتشييد الزراعة والسياحة المطاعم والفنادق.

وأكد عيسى إسكندر، أن هذا المشروع هام نتيجة وجود العديد من الحوادث في إيطاليا بسبب عدم معرفة وعلم العامل بالسلامة المهنية قبل البدء في العمل.

وتابع: عندنا حوادث العمل كتيرة جدًا فا فكرنا بتوفير تدريب لنسبة العمالة المصرية قبل ما ذهابهم لإيطاليا والحصول على كافة النصائح اللازمة.

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اتحاد العمال المصريين في ايطاليا عيسى اسكندر السفير الإيطالي السلامة المهنية