اتحاد العمال المصريين بإيطاليا يفتتح مقر خدمات لتدريب العمالة على السلامة قبل السفر

قال عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا، إنه قام خلال الأيام الماضية بزيارة مصر مع وفد إيطالي يتضمن العديد من الشخصيات الهامة وعلى رأسهم السفير الإيطالي، وذلك للافتتاح الرسمي لمقر خدمات العمالة المصرية القادمة لإيطاليا.

وأضاف رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا ، ان هذا الافتتاح لمقر الخدمات جاء بالتعاون بين الاتحاد الايطالي للعمل والقوى العاملة الايطالية، وبين اتحاد العمال المصريين بإيطاليا، وذلك لخدمة المصريين القادمين للعمل في إيطاليا تحت إطار النسبة المحددة لمصر لجاب عمالها بطريقة شرعية للعمل في مجالات البناء والتشييد الزراعة والسياحة المطاعم والفنادق.

وأكد عيسى إسكندر، أن هذا المشروع هام نتيجة وجود العديد من الحوادث في إيطاليا بسبب عدم معرفة وعلم العامل بالسلامة المهنية قبل البدء في العمل.

وتابع: عندنا حوادث العمل كتيرة جدًا فا فكرنا بتوفير تدريب لنسبة العمالة المصرية قبل ما ذهابهم لإيطاليا والحصول على كافة النصائح اللازمة.

IMG-20230709-WA0009

IMG-20230709-WA0007