أمين صندوق "الغرف التجارية" يستعرض الدور المجتمعي لدعم المواطنين وضبط السوق

قال الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية إن المعارض السلعية استمرت هذا العام لعدة شهور ، حيث بدأت قبل رمضان بشهر واستمرت حتى نهاية عيد الأضحى المبارك وهذه مدة طويلة ولم تحدث من قبل ، حيث كانت المعارض في المعتاد تبدأ قبل رمضان ب 10 أيام وتستمر لمدة أسبوع أو 10 أيام ثم تنتهى بعد ذلك .

وقال الفيومي في تصريحات صحفية اليوم إنه طبقًا لتوجيهات الحكومة استمرت هذه المعارض حتى عيد الأضحى ، وهذا يعتبر محاولة لضبط السوق وإيجاد البديل لضبط السوق ، ولذلك لم يحدث عجز فى أى سلعة من السلع أو يحدث بها شطط فى الأسعار ، وهذا هو الأهم ؛ لأن وجود عجز فى أى سلعة يؤدى إلى حدوث مشكلة نتيجة اختفائها وارتفاع سعرها ، وهذا لم يحدث نتيجة الجهود الكبيرة من الدولة والغرف التجارية بزيادة توافر معروض كافة السلع ، وبحمد الله حققنا نجاحات كبيرة بالمشاركة مع شركات وزارة التموين وشركات وزارة الزراعة وبعض المؤسسات الأخرى ، و الجميع تضافر وبذل مجهودات كبرى من أجل بلدنا .

وتابع أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية أننا جميعًا مسئولون كل فى مكانه ويجب على الجميع أن يقوم بواجباته ومسئولياته ، والدور المجتمعي للغرف دور أصيل وفي النهاية المستهلك هو الهد