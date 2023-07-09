الأحد 09/يوليو/2023 - 12:12 م

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، اليوم الأحد 9 يوليو 2023، بسوق الجملة بمدينة العبور.

وسجل سعر السمك البلطي نمرة 1 بين 66 الي 70 جنيه والسمك نمرة 2 يتراوح بين 61 إلي 65 جنيه وأيضا السمك البلطي الاسواني بين 20 إلي 60 جنيه للكيلو .

وسجل السمك الفيليه سعر بين 40 إلي 200 جنيه.

كما سجل السمك البوري درجة أولي أسعار تتراوح بين 80 إلي 110 جنيهات للكيلو ، بينما سجل البوري درجة ثانية أسعار تترواح بين 45 إلي 65 جنيه للكيلو، وسجل السمك الوقار بين 75 إلي 130 جنيه للكيلو.

جاءت أسعار السمك الجمبري ما بين 190 الي 310 للكيلو، وسعر الجمبري المجمد من 100 الي 250 والسمك الجمبري 3 بين 80 إلي 180 جنيه والسمك الدنيس بين 100 وحتي 160 جنيه للكيلو.

ووصل سعر كيلو السمك التعابين يترواح بين 50 وحتي 250 جنيها، وسجل سعر كيلو السمك السبيط بين 160 حتي 260 جنيها.

وجاءت أسعار السمك المكرونة السويسي بين 60 حتي 110 جنيهات، بينما بلغ سعر كيلو المكرونة المجمد يتراوح بين 30 حتي 40 جنيها.

وبلغ سعر السمك قشر البياض بين 80 و حتي 160 جنيه، ويبدء قضر البياض الأملس من سعر 60 حتي 105 جنيه للكيلو، و القراميط بين 30 حتي 40 جنيها0