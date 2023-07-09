تعرف على تأثير منخفض الهند على درجات الحرارة.. يوليو الجاري الأشد حرا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر معظم أيام فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمى الذى يعمل على ارتفاع درجات الحرارة وأيضا نسبة الرطوبة والتى تزيد من الإحساس بحرارة الطقس خاصة في شهرى يوليو وإغسطس.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية انه سجلت درجة حرارة سطح الأرض رقم قياسي جديد لتكون 17.03 C وليكون الأعلي علي الإطلاق .

واوضحت الارصاد انه كانت اعلي درجة حرارة مسجلة لسطح الأرض هي 16.88 درجة في يوليو 2016؛ ليأتي هذا العام ويسجل رقم جديد ؛ ودائما ما يحدث هذا الارتفاع الاستثنائي في درجة الحرارة مع بداية ظهور ظاهرة النينو التي تزيد من درجة الحرارة علي اليابسة وفي المحيطات.

ونوهت الارصاد انه من المتوقع كسر هذا الرقم في المستقبل.

وكشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ عن حالة الطقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب البلاد وطقس معتدل الحرارة رطب علي كافة الانحاء.

ويشهد الاثنين نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاثنين، على القاهرة الكبرى والوجه البحري،35 للعظمى 24 درجة،وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمي والصغري 23 درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 37 للعظمى والصغرى 27،وعلى شمال الصعيد 36 والصغري 22 ، وعلى جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 27 درجة .