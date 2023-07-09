زعيم الأغلبية بالنواب يطالب بتدخل دولي لحماية الفلسطينيين

طالب زعيم الأغلبية في مجلس النواب، النائب أشرف رشاد الشريف، بتدخل دولي وقانوني لحماية الفلسيطنيية من العدوان الإسرائيلي على المدنيين.

ووجه الشريف خلال كلمته في الجلسة العامة الشكر لرئيس مجلس النواب على البيان الصادر باسم المجلس الذين يدين العدوان، كما وجه تحية للقيادة السياسية المصرية التي لم تتخل عن القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر دوما راعي القضية الفلسطينية.

وطالب بتدخل بشكل دولي وقانوني لحماية أهلنا في فلسطين لأن ما يحدث تعدى جميع الأعراف الإنسانية، مؤكدًا أنه ليس اعتداء على دين ولكنه اعتداء على الإنسانية، وقال "يتحتم على الجميع تكاتف الجهود وحماية أهلنا في فلسطين".

من جهته قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، النائب أحمد خليل، إن ما يحدث "إجرام مبين وكأنها صفعة وكأنها صيحة تقول أن هؤلاء الظلمة المعتدون ليس لهم أي حل إلا المواجهة الكاملة".

واعتبر أن العدوان في جنين "بالونة اختبار إذا نجحت الإبادة ربما ينتقل إلى رام والله ونابلس وربما تتسارع الخطوات".

وقال نطلب بمزيد من الخطوات التي توقف هذا الإجرام عند حده هذه، الخطوة مختلفة في الأسلوب والحجم والكيف وطريقة التناول، إجرام يعلن للجميع أن اليهود أشد الناس عداودة".