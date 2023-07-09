تامر حسني: "حفل لبنان حقاً حفل للتاريخ".. صور

وجه الفنان تامر حسنى الشكر للشعب اللبنانى وكل القائمين على الحفل الذى أحياه أمس ببيروت، من منظمين وجمهور لبنان وشعبها، والأمن هناك والدور العظيم له، وحالة الحب والترحاب وسط إستقبال حافل من الشعب اللبنانى فور وصوله المطار وحتى نهاية الحفل.

وعلق تامر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "حفل لبنان حقاً حفل للتاريخ استقبال و ذوق و طاقه حب و حماس مش طبيعيه، استقبالكم وتصفيقكم قبل غنائي كل هذا الوقت لحظه مش هنساها تم تسجيلها في حياتي من اهم اللحظات اللي حسيت بيها بكرم ربنا في مشوار حياتي بشكل عام".

وتابع "حسيت بالحب و الانتصار من فرحتي حسيت مش قادر اقف مش قادر اغني مش عارف اتكلم مش لاقي كلام يوصف محبتي ليكم و يعبر عن الفرحه اللي دخلتوها قلبي، شعب لبنان الغالي الحبيب من كل قلبي شكراً لمحبتكم الصادقه شكراً لكل من اشرف على هذا الحفل الاسطوري شكراً صحافة و اعلام لبنان الغالي شكراً للسيد حسين كسيره على مجهوده الخرافي يا حسين انت عملت حدث مشرف انا فخور بيه جداً شكراً ياسر الحريري المبدع المخلص شكراً العبقري احمد عصام و رجال الامن اللبناني الغالي اللي تعبوا جداً لإنجاح هذا الحفل التاريخي شكراً كل فريق عملي المجتهد اللي مش بينام لحظه عشان نطلع كلنا بالشكل ده شكراً الجاليات العربيه العظيمه اللي حضرت شكراً الجاليه المصريه الحبيبه اللي نورتني، شكراً لبنان العظيم و شعب لبنان الحبيب".

يذكر أن الفنان تامر حسنى يشارك فى الموسم السينمائى الحالى بفيلم"تاج" وهو من نوعية أفلام البطل الخارق "السوبر هيرو" ، بطولة تامر حسنى، دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر، تأليف تامر حسنى والإخراج ساره وفيق.

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