الرئيسان الأوكراني والبولندي يلتقيان بمدينة "لوتسك" بغرب أوكرانيا

الأحد 09/يوليو/2023 - 11:49 ص

استقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي نظيره البولندي أندريه دودا صباح اليوم الأحد حيث زارا إحدى الكنائس بمدينة "لوتسك" بغرب أوكرانيا.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن الصور التي نشرت أظهرت الرئيسان سويا خلال الزيارة، مشيرة إلى أن الزيارة تعقب لقاءا للرئيس الأوكراني ونظيره الليتواني جيتاناس ناوسيدا يوم الجمعة الماضى وذلك قبيل قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) المقررة في ليتوانيا بالعاصمة فيلنيوس في 11 و12 من يوليو الجاري.

