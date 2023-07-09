أستاذ آثار: المشروعات القومية الحالية تجمع بين الأصالة والمعاصرة.. فيديو

قال الدكتور محمد حمزة الحداد، أستاذ الآثار والحضارة والفن الإسلامي وعميد كلية الآثار ومساعد رئيس جامعة القاهرة السابق، إنّ المشروعات القومية الحالية تجمع بين الأصالة والمعاصرة، مشددًا على أن الجهات التنفيذية يجب عليها أن تعي أوامر وتوجيهات الرئيس السيسي جيدا لأنه درس التجربة التاريخية بحق ويعرف المراحل الكبرى التي مرت على مصر بصفة عامة.

وأضاف "الحداد"، في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد: "الرئيس السيسي يعرف الاتجاهات العالمية التي تحاول تشويه تاريخ مصر مثل الأفروسنتريك وعلم الآثار التوراتي، ويجب أن نتصدى لكل تلك الحركات من خلال الإعلام والندوات وورش العمل، وأن تضطلع وزارة الثقافة بدورها في هذا الاتجاه".

وتابع، أن القاهرة الحالية رابع عاصمة إسلامية في مصر، فقد كانت العاصمة الأولى هي الفسطاط، والثاني هي العسكر، والثالثة هي القطائع، مشيرًا إلى أن القاهرة التاريخية إن أضيف لها القاهرة الكبرى، فإنها ستشمل الجيزة والقليوبية، وهناك حضارة المعادي وحضارة حلوان منذ عصور ما قبل التاريخ، كما أن كل فلاسفة وحكماء الإغريق تعلموا في جامعة أونو القديمة (عين شمس).