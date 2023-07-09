ليتوانيا تشدد إجراءاتها الأمنية على حدودها مع روسيا وبيلاروسيا لتأمين قمة الناتو

الأحد 09/يوليو/2023 - 11:46 ص

أكد قائد حرس الحدود الليتواني، روستاماس ليوباييفاس اليوم /الأحد/ أنه تم تشديد الإجراءات الأمنية في العاصمة فيلنيوس وعلى الحدود مع روسيا وبيلاروسيا، لتأمين قمة الناتو المزمع عقدها يومي 11 و12 يوليو الجاري.

وقال ليوباييفاس - في تصريح خاص لقناة (الحرة) الأمريكية - لقد " ساهمت بعض دول حلف شمال الأطلسي في إرسال قوات ومعدات عسكرية وأنظمة دفاع جوي لتأمين قمة الناتو المزمع عقدها في العاصمة فيلنيوس يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين".

وأضاف أن" الوضع متوتر للغاية بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كما أن تهديد نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو باستخدام الاسلحة النووية ضد العالم بأسره يولد الكثير من القلق، لذا يتم تشديد الإجراءات الأمنية ".

