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الأحد 09 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الاتحاد الأوروبي يرحب بمعلومات حول تدمير واشنطن لكامل مخزونها من الأسلحة الكيميائية

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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رحب الاتحاد الأوروبي بالمعلومات التي تفيد بأن الولايات المتحدة قد حققت التدمير الكامل لمخزونها من الأسلحة الكيميائية المتبقي يوم أمس الأول.
وقال الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، في بيان صحفي نقلته دائرة الشئون الخارجية عبر موقعها الرسمي قبل ساعات، إنه تم الانتهاء من تصفية المخزون الكيميائي قبل الموعد المحدد له في شهر سبتمبر من هذا العام بطريقة آمنة وسليمة بيئيا.
وأثني الاتحاد الأوروبي على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) وفريقها في الموقع للتحقق من التدمير، لعملهم المهني في هذا السياق.
وأوضح البيان أن الانتهاء من أعمال التدمير يمثل معلمًا هامًا في تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية (CWC) بعد 25 عامًا من دخولها حيز التنفيذ. الاتفاقية عنصر أساسي في الهيكل الدولي لعدم الانتشار ونزع السلاح.
وأكد الاتحاد الأوروبي، في ختام بيانه، عزمه مواصلة دعمه السياسي والمالي القوي لتنفيذ بنود الاتفاقية، مع التركيز على منع عودة ظهور الأسلحة الكيميائية ومكافحة الإفلات من العقاب على استخدامها، مشيرا إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا في اجتماعهم الأخير في 26 يونيو على مساهمة مالية طوعية جديدة قدرها 5.3 مليون يورو لأنشطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 2023-26.

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