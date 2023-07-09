الثانوية العامة 2023.. ارتياح بين طلاب دمياط بعد انتهاء امتحان الإحصاء

حالة من الارتياح سادت بين طلاب الثانوية العامة بعد انتهاء امتحان الإحصاء، حيث جاء الامتحان في مستوى الطالب المتوسط.

وقال الطالب كريم محمود: إن الامتحان لم يكن به جزئيات صعبة وكان في متناول الطلبة والحمد لله ربنا وفقنا في الحلول، والأسئلة كانت مباشرة.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم تعليمات سير امتحانات الثانوية العامة 2023، على أن تبدأ لجان الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ولابد من تواجد الطلاب باللجنة قبل بدايتها بمدة كافية، مع اصطحاب بطاقة الرقم القومي.

وشددت وزارة التربية والتعليم على منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة أو أي وسيلة تساعد على الغش سواء كانت كتابية أو إلكترونية والتي من ضمنها سماعات بلوتوث أو سماعات يدوية بها اتصال أو شريحة تليفون، وفي حالة عدم التزام الطلاب بهذه التعليمات يتم إلغاء الامتحان سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه ويحال الموضوع إلى النيابة العامة.

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