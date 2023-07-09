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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الدفاع الصومالي: ملتزمون بالقضاء على مليشيات "الشباب" الإرهابية في كل ربوع البلاد

مليشيات الشباب
مليشيات الشباب
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 أكد وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور اليوم /الأحد/ أن الحكومة ملتزمة بالقضاء على مليشيات الشباب الإرهابية في كافة ربوع البلاد.
ووجه نور - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية - القوات الصومالية بتكثيف العمليات ضد الإرهابيين، مضيفا"أن الحرب التي يخوضونها هي نفسها التي خاضوها ضد المستعمرين".
وأوضح أن القوات المسلحة الصومالية تقوم بعمليات لإبعاد الإرهابيين في المناطق القليلة التي يختبئون فيها حتى يتمكن الشعب الصومالي من الحصول على الخدمات الأساسية.

الصومال مليشيات الشباب