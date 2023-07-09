بالفيديو.. أحمد الطاهري: ما حدث في العلمين الجديدة معجزة

قال الإعلامي أحمد الطاهري، إن مصر مرت بتجارب كثيرة في السنوات الماضية، وحرب على الإرهاب شديدة الشراسة، متابعًا: "وإحنا واقفين قدام العمران والمعجزة في مدينة العلمين الجديدة لازم نفتكر شهداءنا ونعظمهم".

وأضاف "الطاهري"، عبر قناة "اكسترا نيوز"، وذلك، خلال حديثه عن مهرجان العلمين الجديدة: "لولا دماء شهدائنا لما كان تمّ أي شيء، نحن موجودون هنا بفضل تضحياتهم، وهذه الرسالة موجهة لكل أسرة فقدت شهيدا في حربنا الشرسة على الإرهاب".

وتابع الإعلامي، أن قناة اكسترا لايف ستعيش معكم أجواء الحفلات في مهرجان العلمين الجديدة، وفي أي مكان بالعلمين الجديدة ستجد قناة اكسترا نيوز معك.

وأوضح: "كل يوم في المهرجان سيكون لدينا صورة سنسميها صورة الفرحة، وهي صورة تخص أسرة موجودة على الممشى بعدسة المصور الصحفي الكبير طارق الجباس، وسيتم نشرها كل يوم على صفحة قناة اكسترا نيوز بعد استئذان الأسرة".